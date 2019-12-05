قضت محكمة الاستئناف في بني ملال، ليلة أمس الأربعاء، بالحبس النافذ، في حق متهمين، توبعا بتهم الاغتصاب الجماعي، والاختطاف والاحتجاز، والضرب والجرح، والمشاركة في ذلك .
وأصدرت غرفة الجنايات في ابتدائية بني ملال قرارها، القاضي بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا، وتعويض مدني، قدره 3 ملايين سنتيم للضحية.
ويتابع في الملف متهمان؛ الأول في حالة اعتقال بتهم جنائية ثقيلة، فيما حكم على المتهم الثاني غيابيا، إذ لايزال في حالة فرار.
وينتظر أن يتم استئناف الحكم من طرف دفاع الضحية، الذي طالب في مرافعته، أثناء المحاكمة، بإنزال أشد العقوبات على المتهمين، بسبب الضرر الكبير، الذي تسببا فيه للضحية.
كانت هذه تفاصيل خبر اغتصاب جماعي واختطاف واحتجاز.. محكمة بني ملال تكتفي بسنتين حبسا للمتهمين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.