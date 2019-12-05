ميسي: “من العار أن يحتل ساديو ماني المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية”

في تصريح مثير للجدل، بخصوص النجم السينغالي سايو ماني، أقر ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم، وصاحب الكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه، أقر بأنه شعر بـ”خيبة أمل” بسبب مركز السنغالي في ترتيب أفضل لاعبي العالم.

وقال ميسي، في تصريحاته لقناة “كنال بلوس” الفرنسية إنه ” من العار أن نرى ماني في المركز الرابع، لكنني أعتقد أنه كان هناك الكثير من اللاعبين الكبار هذا العام، لهذا السبب كان من الصعب الاختيار”.

وأضاف الأسطورة الأرجنتيني في المناسبة ذاتها: “لقد قدم ماني عامًا رائعًا، ليفربول بأكمله كان ممتازا أيضًا، لهذا السبب اخترته، لكن أعتقد بأن المنافسة كانت قوية جدا بتواجد عدد من الأسماء الكبيرة”.

جدير ذكره، أن ميسي تصدر ترتيب الكرة الذهبية لهذا العام، متقدما على كل من الهولندي فان دايك، مدافع فريق ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدة، صاحب المركز الثالث، ثم السنغالي ساديو ماني، الذي حل رابعا.