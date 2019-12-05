فاجعة..مصرع تلميذين بسبب غاز البوطان وتلميذ آخر في حالة خطيرة-التفاصيل

لقي تلميذان مصرعهما، اليوم الخميس، في مدينة شفشاون، بسبب تسرب غاز البوطان، فيما تم نقل طفل آخر في حالة حرجة إلى المستشفى.
وقال حسن اقبايو، فاعل حقوقي، لـ”اليوم 24″، إن الضحايا يستأجرون منزلا في منطقة الحافة، في مدينة شفشاون؛ حيث لقي اثنان منهم مصرعهما، صباح اليوم، مباشرة بعد تسرب غاز البوطان داخل المنزل، فيما زميلهما الآخر نقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وأفاد المتحدث ذاته أن هؤلاء التلاميذ ينحدرون من منطقة تطوان، وطنجة، ويدرسون في ثانوية “الخوارزمي” في مدينة شفشاون.
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