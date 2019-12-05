التجنيس السعودي مخرجًا لفجوة المعرفة والقدرة بـ" 2030"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت صحيفة سعودية اليوم، الخميس، إن أمرًا ملكيًا أصدره الملك، سلمان بن عبد العزيز، يقضي بفتح باب التجنيس في المملكة أمام أصحاب الكفاءات أو كما وصفتهم بـ"المتميزين والمبدعين".

ووفق صحيفة "سبق" السعودية، فإن الأمر الملكي يهدف لـ "استقطاب المتميزين والمبدعين من أرجاء العالم للعيش في السعودية، من خلال تجنيس أصحاب الكفاءات في مختلف المجالات، بما يساهم في تعزيز عجلة التنمية بالمملكة".

وأوضحت الصحيفة أن الكفاءات تتمثل في "العلماء الشرعيين، وعلماء الطب، والصيدلة، والرياضيات، والحاسب والتقنية، والزراعة، والطاقة النووية والمتجددة، والصناعة، والنفط، والغاز، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، والروبوتات، والحواسيب عالية الأداء، والنانو، والجيولوجيا، وعلوم الفضاء والطيران وغيرها".

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وعزت الصحيفة السعودية هذه الخطوة إلى أمر ملكي صدر منذ ما يقارب الشهرين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين من أنحاء العالم للعيش في السعودية.

ولم تصدر السلطات السعودية بيانًا بشأن الأمر الملكي الذي أوردته الصحيفة المحلية، حتى مساء اليوم.