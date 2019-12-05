دراسة: سكري الحمل قد تصيب المواليد بأمراض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة دنماركية حديثة أن سكري الحمل الذي يصيب الأمهات، يزيد معدلات إصابة المواليد بأمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة منذ الطفولة حتى سن الأربعين.

وأوضح الباحثون من مستشفى "آرهوس" الجامعي في الدنمارك، أن سكري الحمل هو إصابة السيدة الحامل بارتفاع في مستوى السكر بالدم، وبالتالي يرتفع مستوى السكر في الدم عن المستوى الطبيعي.

واستند الفريق إلى بيانات السجل الوطني لأكثر من 2.4 مليون طفل ولدوا في الدنمارك من 1977 إلى 2016، وتم تقسيم السيدات إلى مجموعات، الأولى أصيبت بالسكري قبل الحمل، فيما أصيبت المجموعة الثانية بسكري الحمل، فيما لم تصاب المجموعة الثالثة بالسكري قبل وأثناء الحمل، واعتبرت عوامل أخرى ذات تأثير محتمل على الطفل ومدى إصابته بأمراض القلب، مثل عمر الأم والتعليم ونمط الحياة والتاريخ الطبي.

وبعد أكثر من 40 عامًا من البحث، وجدوا أن أطفال الأمهات المصابات بداء السكري قبل وأثناء الحمل، بنسبة 29 في المئة، تزيد احتمالية إصابة أطفالهن بأمراض القلب والأوعية الدموية منذ الطفولة حتى بلوغهم سن الأربعين، مقارنة بأطفال الأمهات اللواتي لم يصبن بداء السكري.

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كما وجد الباحثون معدلات أعلى لأنواع محددة من الأمراض القلبية الوعائية لدى أطفال الأمهات المصابات بداء السكري قبل وأثناء الحمل، خاصة قصور القلب بنسبة 45 في المئة، ومرض ارتفاع ضغط الدم بنسبة 78 في المئة، وتخثر الوريد العميق بنسبة 82 في المئة، والانسداد الرئوي بنسبة 91 في المئة.

وقال الباحثون إن "دراستنا تقدم دليلًا على أن أطفال الأمهات المصابات بداء السكري، وخاصة أولئك الذين لديهن تاريخ للإصابة بأمراض القلب الوعائي أو المضاعفات المرتبطة بالسكري، قد زادت معدلات إصابتهم بأمراض القلبية الوعائية المبكرة خلال العقود الأولى من الحياة"، وأضافوا أن "هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية الاستراتيجيات الفعالة للكشف عن مرض السكري والوقاية منه لدى النساء في سن الإنجاب".

ودعا الفريق إلى إجراء أبحاث مستقبلية لفحص تأثير قياس نسبة السكر في الدم، خلال فترة الحمل، وتلقى العلاج، على وقاية النسل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعادة ما يرتبط سكري الحمل بمخاطر صحية خطيرة على الأمهات وأطفالهن، حيث يزيد من فرص حدوث اضطرابات ارتفاع ضغط الدم للحمل، والحاجة إلى الولادة القيصرية، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة، وأما بالنسبة للرضع، يزيد سكري الحمل من خطر فرط الوزن لدى الأجنة، وعادة ما يتم فحص النساء لسكري الحمل بين 24 و 28 أسبوعًا من الحمل.