شفاعمرو: العثور على جثة طالب مقتولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت الشرطة مساء اليوم، الخميس، على جثة في منطقة وعرية في حي عين عافية قرب المدرسة الابتدائية "هـ"، في مدينة شفاعمرو، وتبيّن أنها تعود للطالب عادل خطيب (17 عاما)، المختفي منذ الأمس.

وعملت وحدة الكشف الجنائي التابعة للشرطة على التأكد من هوية الجثة، وسط تجمهر للأهالي في محيط حي عين عافية.

وعلم موقع "عرب 48" أن الشرطة تحقق في أن الفتى اختطف أمس من أحد شوارع المدينة، وأنها تقوم بفحص كاميرات المراقبة في الشارع الذي اختطف منه الفتى، وأن هوية المختطفين على ما يبدو معروفة للشرطة.

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وعثر على الجثة مدفونة بجانب المدرسة الابتدائية "هـ" بحي عين عافية، وسط ترجيحات بأن الجثة تعود للفتى خطيب.

وفقدت آثار الفتى خطيب منذ يوم أمس، الأربعاء، حيث شوهد في تمام الساعة السادسة مساء في المدينة.

يأتي ذلك فيما تجتاح الجريمة المنظمة المجتمع العربي، حيث شهدت البلدات والمدن العربية، مؤخرًا، حركة احتجاج واسعة ضد العنف وتواطؤ الشرطة، على شكل تظاهرات في مختلف البلدات العربيّة، تضمّنت إغلاقًا للشوارع الرئيسة في البلاد.

وبمقتل خطيب يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 88 قتيلا بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري، علما بأن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.