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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بوتين يعلن استعداده تمديد معاهدة "ستارت -3" دون شروط والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
بوتين
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) قبل نهاية العام الحالي من دون أي شروط مسبقة.
وقال بوتين خلال اجتماع مكرس لمسائل الدفاع، اليوم الخميس: "أود أن أجدد التأكيد على موقف روسيا الاتحادية، فإن روسيا مستعدة لتمديد معاهدة "ستارت-3" فورا، بأسرع ما يمكن وقبل نهاية العام الحالي، بدون أي شروط مسبقة".
وأضاف: "أقول ذلك بشكل رسمي لكي لا يكون هناك أي تفسير مزدوج لموقفنا".
وأكد أن جميع مقترحاتنا بشأن تمديد هذه المعاهدة لا تزال على الطاولة، ونحن لم نتلق أي رد فعل من شركائنا".
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