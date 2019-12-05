شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. شركة روسية تعلق عملها في منشأة "فوردو" الإيرانية والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 روس آتوم أعلنت شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية أنها أبلغت الجانب الإيراني بتعليق أعمالها على إنتاج النظائر المشعة المستقرة لأغراض طبية بمنشأة "فوردو" الإيرانية، لأسباب تقنية.





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