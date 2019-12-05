شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تواجه المحتجين بقنابل الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في العاصمة باريس اليوم الخميس خلال مظاهرة ضد خطة لإصلاح نظام التقاعد طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون. وشارك عمال السكك الحديدية ومعلمون ومسعفون في أكبر إضراب عن العمل في القطاع العام في فرنسا في عقود اليوم الخميس لإجبار ماكرون على التخلي عن خطط إدخال تعديلات على نظام التقاعد في البلاد.

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