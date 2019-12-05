شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: أنشطة الصواريخ الإيرانية تخالف قرارات مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

قالت فرنسا اليوم الخميس إن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تتسق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015 ودعت البلاد لاحترام كل التزاماتها بموجب هذا القرار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول في إفادة يومية على الإنترنت "عبرنا مرارا عن بواعث قلقنا القوية إزاء أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية والتي لا تتسق مع التزاماتها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231 والتي تمثل تهديدا للأمن الدولي".