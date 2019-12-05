أكد المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم الخميس، أن النظام الإيراني يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ.
وقال هوك في تصريحات صحفية، إن "النظام الإيراني قتل المئات من مواطنيه خلال الاحتجاجات الأخيرة"، مشيرا إلى أن بلاده "تعرض مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادي في الحرس الثوري الإيراني في اليمن".
وأضاف أن "النظام الإيراني يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ"، لافتا إلى ضرورة أن "توقف ايران تدخلاتها في اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: النظام الإيراني يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.