واشنطن: النظام الإيراني يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ

أكد المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم الخميس، أن النظام الإيراني يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ.

وقال هوك في تصريحات صحفية، إن "النظام الإيراني قتل المئات من مواطنيه خلال الاحتجاجات الأخيرة"، مشيرا إلى أن بلاده "تعرض مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادي في الحرس الثوري الإيراني في اليمن".

وأضاف أن "النظام الإيراني يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ"، لافتا إلى ضرورة أن "توقف ايران تدخلاتها في اليمن".