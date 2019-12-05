الحكيم: المظاهرات السلمية حالة صحية تعيشها البلاد وتؤسس لمرحلة جديدة

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن المظاهرات السلمية هي حالة صحية تعيشها البلاد، مشيرا إلى أنها تؤسس لمرحلة جديدة.
وقال الحكيم، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تطورات المشهد السياسي في العراق لاسيما التظاهرات، كانت ابرز الملفات التي بحثناها خلال استقبالنا ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".
ودعا الحكيم، المنظمة الدولية، الى "مزيد من التعاون مع مجلس النواب العراقي لمساعدته في اعداد قانون الانتخابات الجديد"، مؤكدا ان "المظاهرات السلمية انما هي حالة صحية تعيشها البلاد وتؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها حضور للشباب العراقي في صناعة القرار السياسي للبلاد".
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