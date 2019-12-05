الحكيم: المظاهرات السلمية حالة صحية تعيشها البلاد وتؤسس لمرحلة جديدة

وقال الحكيم، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تطورات المشهد السياسي في العراق لاسيما التظاهرات، كانت ابرز الملفات التي بحثناها خلال استقبالنا ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

وأضاف: "شددنا، خلال اللقاء مع بلاسخارت، على ضرورة الاسراع في اختيار شخصية مستقلة ونزيهة لرئاسة الحكومة الانتقالية تحظى بالمقبولية الشعبية وقادرة على ادارة البلاد والتهيئة للانتخابات المبكرة في ظل مفوضية جديدة للانتخابات تتصف بالنزاهة والاستقلالية وتحافظ على اصوات الناخبين وفق قانون انتخابي عادل يعطي فرصا متساوية للجميع".

ودعا الحكيم، المنظمة الدولية، الى "مزيد من التعاون مع مجلس النواب العراقي لمساعدته في اعداد قانون الانتخابات الجديد"، مؤكدا ان "المظاهرات السلمية انما هي حالة صحية تعيشها البلاد وتؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها حضور للشباب العراقي في صناعة القرار السياسي للبلاد".