تحطم مقاتلة 'ميغ-29' في مصر

وقالت صحيفة "فيدومستي" الروسية، أن المقاتلة سقطت اليوم الخميس أثناء القيام بطلعة، حيث تمكن الطيار من القفز بالمظلة والخروج من المقاتلة.

وأكد مسؤولان في الصناعات الدفاعية الروسية، أن سبب الحادث قد يكون ناجما عن أعطال فنية في نظام مراقبة المقاتلة أو إجراءات تجريبية غير صحيحة.



وأشارت مصادر "فيدوموستي" إلى أن أسباب الحادث سستحددها لجنة خاصة من القوات الجوية المصرية.