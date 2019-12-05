تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من وزارة التربية تتضمن انهاء تكليف مدير تربية نينوى، وتسمية آخر بديلاً عنه. وتتضمن الوثيقة التي كشف عنها النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري انهاء تكليف خالد جمعة شاهين من مهام ادارة مديرية تربية نينوى، وتكليف خالد طه سعيد بمهام ادارة المديرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. انهاء تكليف مدير تربية نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.