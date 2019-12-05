ترامب تعليقا على معركة "عزله": سننتصر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه "سينتصر" في معركة عزله بعد أن أمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بصياغة الاتهامات ضده.



وكتب ترامب على تويتر: "الجيد هو أن الجمهوريين موحدون الآن أكثر من أي وقت مضى. سننتصر".

وأضاف أن الاتهامات الموجهة له تعني أنها ستُستخدم بشكل روتيني لمهاجمة الرؤساء المقبلين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت نانسي بيلوسي إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة ترامب.

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من جانبه، قال البيت الأبيض إنه على الديمقراطيين "أن يخجلوا" من أنفسهم بعد أن أطلقت رئيسة مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وصرحت كبيرة المتحدثين باسم ترامب ستيفاني جريشام على "تويتر": "يجب أن يخجل الديمقراطيون من أنفسهم"، مضيفة أنه عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراءات العزل، فإن ترامب يتطلع إلى "محكمة عادلة في مجلس الشيوخ"، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.





وخلُص التقرير النهائي الذي نشر الثلاثاء الماضي، للتحقيق الذي أجراه المجلس إلى أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونجرس وسير العدالة "هائلة".

وأكد تقرير لجنة الاستخبارات بالمجلس أن الرئيس ترامب عرقل التحقيقات المتعلقة بعزله من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل الاستدعاء.

إلا أن البيت الأبيض سارع إلى مهاجمة تقرير المحققين، معتبرا أنها نتاج "عملية صورية متحيزة".