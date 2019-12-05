روسيا تعلق العمل بمنشأة فوردو النووية الإيرانية لأسباب تقنية

علقت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، الخميس، العمل في تجديد أحد المواقع في منشأة فوردو النووية الإيرانية لأسباب تتعلق بتوافق اليورانيوم.



وقالت وحدة تابعة للشركة في بيان "لا يمكن تخصيب اليورانيوم وإنتاج نظائر مستقرة في الغرفة نفسها". وأضافت أنه من "المستحيل تقنيا" تنفيذ المشروع في هذا التوقيت.

وأوضحت الوحدة أن الجانب الإيراني أبلغ بالقرار.

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وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الإعفاء من العقوبات المرتبطة بمنشأة فوردو النووية.

كما كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهاكا إيرانيا جديدا للاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو/أيار 2018.

جاء ذلك في تقرير قدمه المدير العام بالوكالة كورنيل فيروتا، لمجلس محافظي الوكالة، حول تنفيذ إيران لالتزاماتها المتعلقة بالسلاح النووي بموجب الاتفاق، فيما يتعلق بأنشطتها في محطة "فوردو".

وأوضح التقرير، الذي نشرته الوكالة عبر سلسلة تغريدات في حسابها على تويتر، الخميس، "في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني تأكدت الوكالة من نقل إيران أسطوانة من مركب سداسي فلوريد اليورانيوم من مفاعل "نطنز" إلى "فوردو"، وركبت استعدادا لتغذية مركب سداسي فلوريد اليورانيوم لسلسلتي الطرد المركزي IR-1".

وأضاف التقرير أن هذه الأسطوانة ظلت تدور منذ 16 يناير/كانون الثاني 2016 (يوم تنفيذ الاتفاق النووي) للتخميل، و"التخميل" هو نشاط تحضيري يجري قبل التخصيب.