بيلوسي تعد لائحة مساءلة الرئيس.. وترامب: فلتفعلوا ذلك الآن

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.



وأضافت بيلوسي للصحفيين "أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير".

من جانبه، قال البيت الأبيض إن على الديمقراطيين "أن يخجلوا" من أنفسهم بعد أن أطلقت رئيسة مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وصرحت كبيرة المتحدثين باسم ترامب ستيفاني جريشام على "تويتر" "يجب أن يخجل الديمقراطيون من أنفسهم"، مضيفة أنه عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراءات العزل فإن ترامب يتطلع إلى "محكمة عادلة في مجلس الشيوخ"، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

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بدوره حث ترامب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته، حتى يتسنى لمجلس الشيوخ -الذي يهيمن عليه الجمهوريون- التعامل مع القضية.

وكتب ترامب على "تويتر" "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن.. بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".

وخلُص التقرير النهائي الذي نشر الثلاثاء الماضي، للتحقيق الذي أجراه المجلس إلى أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونجرس وسير العدالة "هائلة".

وأكد تقرير لجنة الاستخبارات بالمجلس أن الرئيس ترامب عرقل التحقيقات المتعلقة بعزله من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل الاستدعاء.

إلا أن البيت الأبيض سارع إلى مهاجمة تقرير المحققين، معتبرا أنها نتاج "عملية صورية متحيزة"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واتهم التقرير -الواقع في 300 صفحة والذي يُفترض أن يشكل أساسا لإطلاق إجراءات العزل- ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر وبممارسة جهود لا مثيل لها لعرقلة التحقيق في اتهامات له بالضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل.