كراوتش يؤكد غضب صلاح من اكتساح ليفربول إيفرتون

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أحمد منسيالخميس 2019/12/5 01:32 م بتوقيت أبوظبي
محمد صلاح نجم ليفربول
أكد بيتر كراوتش، لاعب ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين الأسبق، أن المصري محمد صلاح نجم "الريدز" غاضب من الفوز العريض للفريق على إيفرتون مساء الأربعاء.
ونجح ليفربول في الفوز على إيفرتون بنتيجة 5-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ15 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في غياب النجم المصري الذي لازم مقاعد البدلاء.
وقال كراوتش في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية "أعتقد أن محمد صلاح سيكون غاضبا لجلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة إيفرتون".
وأوضح "هو يريد أن يكون جزءا من الفريق، هو يمتلك التطلعات للفوز بالحذاء الذهبي، نحن نعلم ما يبدو عليه".
ونجح النجم المصري في الحصول على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين، بعد انتقاله إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.
وسجل صلاح 33 هدفا في الموسم قبل الماضي، بينما سجل 22 هدفا في الموسم الماضي ليتقاسم صدارة الهدافين مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.
وأضاف كراوتش "صلاح تحول من جناح إلى مهاجم أناني، هو لن يجلس على مقاعد البدلاء للاستمتاع بهذا الأداء".
وواصل "سيجلس هناك مفكرا في إمكانية نجاحه في تسجيل هدفين أو 3 حال مشاركته في المباراة".
وأتم "إذا كان هناك شخص واحد يمشي بعيدا وهو ليس سعيدا بما فيه الكفاية، فربما يكون هو محمد صلاح".
يُذكر أن محمد صلاح سجل 6 أهداف خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبتعد بفارق 8 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، هداف المسابقة في الوقت الحالي.
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