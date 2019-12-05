ميركل تعتزم انتظار نتائج التحقيقات بشأن مقتل مواطن من جورجيا في برلين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها لا تريد الإجابة على أسئلة تقوم على التكهنات بشأن احتمال ضلوع روسيا في جريمة اغتيال مواطن من جورجيا في برلين في 23 آب/أغسطس الماضي.

وأكدت ميركل أنها تريد انتظار نتائج تحقيقات الادعاء العام الاتحادي. جاء ذلك عقب لقاء المستشارة الألمانية مع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس في برلين.

وكانت ميركل قد أعربت بوضوح، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في لندن، أمس الأربعاء، عن انتقادها لروسيا بسبب عدم دعمها التحقيقات الرامية للكشف عن ملابسات الجريمة، ثم قالت اليوم الخميس ردا على سؤال بهذا الشأن: "ليس لدي، بصدق، شيء أقوله أكثر مما قلته أمس".

وأعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أمس الأربعاء أنه تولى التحقيقات بشأن جريمة اغتيال مواطن من جورجيا، مؤكدا أنه سيتعقب الاشتباه المبدئي في أن الجريمة تمت بتكليف من قبل جهات رسمية في روسيا أو في دولة الشيشان.

قتل المواطن الشيشاني ذو الأصل الجورجي، البالغ من العمر 40 عاما، في 23 آب/أغسطس الماضي بالرصاص من ناحية الظهر، في منتزه تيرجارتن العام في برلين، حيث اقترب منه قاتله في وضح النهار، راكبا دراجة وصوب الرصاص على ظهره ورأسه، قبل أن يتم القبض عليه بعد وقت قصير من الجريمة. ولا يزال المتهم محتجزا على ذمة التحقيقات، ولكنه يلتزم الصمت إزاء التهم الموجهة إليه.

وكان الادعاء العام في برلين هو الذي يتولى التحقيقات حتى الآن.

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ولكن كانت هناك مطالبات بتدخل الادعاء العام في التحقيقات، وذلك بسبب احتمال تورط روسيا في الجريمة.

ولكن المعلومات المتوفرة لدى المحققين لم تكن كافية لتولي الادعاء العام القضية، حيث إنه يصبح معنيا إذا كان هناك على الأقل اشتباه مبدئي في تورط جهاز مخابرات دولة أجنبية في الجريمة.

في هذه الأثناء أعلنت الخارجية الألمانية طرد موظفين اثنين بالسفارة الروسية على خلفية الجريمة، حيث أكدت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أمس أنه " ووفقا للمادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.. فإنها تعتبر وبأثر فوري، موظفين عاملين في السفارة الروسية شخصين غير مرغوب بهما". وقالت المتحدثة إن الحكومة ترد بهذه الخطوة على عدم تعاون روسيا بشكل كاف في الكشف عن ملابسات اغتيال تورنيكه ك. في حديقة تيرجارتن العامة في برلين في الثالث والعشرين من شهر آب/أغسطس الماضي، وذلك رغم المطالبات المتكررة بهذا الشأن، و الصادرة من جهات رفيعة المستوى من ألمانيا.

كان المتحدث باسم الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد نفى أمس الأربعاء تورط موسكو في مقتل المواطن الجورجي في برلين.