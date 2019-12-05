البيت الأبيض: على الديموقراطيين "ان يخجلوا" من انفسهم بسبب تحقيق عزل ترامب

قال البيت الأبيض ان على الديموقراطيين "ان يخجلوا" من أنفسهم بعد أن أطلقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.
وصرحت كبيرة المتحدثين باسم ترامب ستيفاني غريشام على تويتر "يجب أن يخجل الديموقراطيون من أنفسهم"، مضيفة أنه عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون اجراءات العزل، فإن ترامب يتطلع إلى "محكمة عادلة في مجلس الشيوخ" الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
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