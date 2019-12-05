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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيلوسي: مجلس النواب يتجه لصياغة مسودة مواد اتهام ترامب بالتقصير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إنها ستطلب من قادة المجلس المضي قدماً في صياغة مواد توجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب.
وقالت بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، إن تصرفات ترامب مع أوكرانيا كانت بمثابة تحدٍ لـ"رؤية مؤسسي بلادنا" وللقسم الذى أداه عندما تولى المنصب.
وأضافت "ديمقراطيتنا على المحك، فالرئيس لا يترك لنا خياراً غير التحرك، لأنه يحاول إفساد الانتخابات مجدداً لمصلحته الشخصية".
أدلت بيلوسي بالبيان بعد يوم من قول ثلاثة من أساتذة القانون للنواب إنهم يعتقدون بشدة أن ترامب ارتكب أفعالاً ترقى لمستوى جرائم التقصير، بموجب الدستور الأمريكي.
وقالت بيلوسي إن أفعال ترامب انتهكت بشدة الدستور، وأنها تتصرف "بحزن ولكن بثقة وتواضع وولاء لمؤسسي بلادنا، وقلوبنا مليئة بالحب لأمريكا".
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