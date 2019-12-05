شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص: تعدي تركيا على سيادتنا أمام محكمة العدل الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (نيقوسيا)

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم (الخميس) أن بلاده رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.

وقال «أكدنا أننا سنستخدم كل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة للدفاع عن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وهذا هو الطلب الذي رفع إلى لاهاي» في إشارة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة ومقرها لاهاي.

وأثار اكتشاف احتياطي من الغاز والنفط في السنوات الأخيرة بشرق المتوسط، خلافا بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974.

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وقبل شهر، أعلنت قبرص توقيع أول صفقة لاستثمار الغاز الطبيعي بقيمة 9.3 مليار دولار.

لكن أنقرة التي لا تعترف بالحكومة القبرصية ترفض حقها في القيام بأي عمليات تنقيب بحثا عن موارد الطاقة قبل إبرام اتفاق سلام لإنهاء تقسيم الجزيرة.

وفي الأشهر الأخيرة، أرسلت أنقرة سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تبنى في يوليو تدابير سياسية ومالية ترمي إلى فرض عقوبات على أنقرة لمواصلة عمليات التنقيب.

والخميس أعلن الرئيس القبرصي أن نيقوسيا حاولت عبر السفارة التركية في أثينا إبلاغ أنقرة بنيتها رفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لكنها رفضت.

وأضاف «بالتالي تم بعثه بوسائل أخرى وهناك دليل يثبت بأنه تم تلقيه وهذا يعطينا حق الاستعانة» بمحكمة العدل الدولية.