بومبيو يصل المغرب في زيارة رسمية لمدة يومين

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن وزير الخارجية ​مايك بومبيو​، وصل إلى ​المغرب​ في زيارة رسمية ستستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المغاربة، بمن فيهم الملك المغربي ​محمد السادس​، ورئيس ​الحكومة​ سعد الله العثماني، مشيرة الى أن "بومبيو سيستعرض خلال هذه الزيارة الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين ​واشنطن​ والرباط".

وكان بومبيو قد وصف في تصريح سابق المغرب، عشية هذه الزيارة، بـ"أحد أقوى شركاء" ​الولايات المتحدة​ في المنطقة، مبرزا تطلعه "إلى استعراض الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين بلدينا ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية".