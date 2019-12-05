بومبيو يصل المغرب في زيارة رسمية لمدة يومين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو، وصل إلى المغرب في زيارة رسمية ستستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المغاربة، بمن فيهم الملك المغربي محمد السادس، ورئيس الحكومة سعد الله العثماني، مشيرة الى أن "بومبيو سيستعرض خلال هذه الزيارة الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين واشنطن والرباط".
وكان بومبيو قد وصف في تصريح سابق المغرب، عشية هذه الزيارة، بـ"أحد أقوى شركاء" الولايات المتحدة في المنطقة، مبرزا تطلعه "إلى استعراض الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين بلدينا ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية".
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