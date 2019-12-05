مسؤول أوكراني هدد بعزل جزء من منطقة دونباس بحال عدم التوصل لاتفاق مع روسيا

لفت أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني آندريه يرماك، في منتدى في لندن، إلى أنّ "كييف ستبني جدارًا لتفصل بقيّة البلاد عن الأراضي المحتلة، إذا لم توافق روسيا على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قمة تنعقد في باريس الأسبوع المقبل.
يُذكر أنّ قادة أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا يجتمعون يوم الإثنين المقبل للمرّة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في محاولة لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا بين القوات المدعومة من روسيا والقوات الأوكرانية، الّذي أدّى إلى سقوط أكثر من 13 ألف قتيل.
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