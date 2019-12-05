وسائل إعلام روسية: تحطم مقاتلة "ميغ-29" في مصر

أفادت وسائل إعلام روسية بان "مقاتلة من طراز "ميغ-29" روسية الصنع تحطمت في مصر خلال طلعة تدريبية"، موضحةً أن "المقاتلة سقطت أثناء القيام بطلعة، حيث تمكن الطيار من القفز بالمظلة والخروج من المقاتلة".

وأكدت أن "سبب الحادث قد يكون ناجما عن أعطال فنية في نظام مراقبة المقاتلة أو إجراءات تجريبية غير صحيحة"، مشيرةً إلى أن "أسباب الحادث سستحددها لجنة خاصة من ​القوات​ الجوية المصرية، وسيرسل الجانب الروسي قريبا أخصائئين إلى ​القاهرة​ للمساعدة في التحقيق".