الخارجية الاسرائيلية: نتمنى خسارة كوربن في الانتخابات البريطانية

تمنى وزير الخارجية الاسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، خلال حديث اذاعي، ان "يخسر زعيم ​حزب العمال البريطاني​ المعارض ​جيريمي كوربن​ في ​الانتخابات​ البريطانية المقبلة"، مشيرا إلى "مزاعم عن ​معاداة السامية​ تحيط به"، متمنياً بأن "يفوز الطرف الآخر".

هذا وكان كوربن قد رفض الشهر الماضي تقديم اعتذار لليهود في بلاده بعد أن زعم كبير حاخامات ​المملكة المتحدة​ أفرايم ميرفس أنه عجز عن منع انتشار معاداة السامية.