الخارجية الاسرائيلية: نتمنى خسارة كوربن في الانتخابات البريطانية

تمنى وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال حديث اذاعي، ان "يخسر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن في الانتخابات البريطانية المقبلة"، مشيرا إلى "مزاعم عن معاداة السامية تحيط به"، متمنياً بأن "يفوز الطرف الآخر".
هذا وكان كوربن قد رفض الشهر الماضي تقديم اعتذار لليهود في بلاده بعد أن زعم كبير حاخامات المملكة المتحدة أفرايم ميرفس أنه عجز عن منع انتشار معاداة السامية.
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