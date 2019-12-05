أرديرن: سأمنع منفذ هجوم نيوزيلندا من نشر الكراهية من قفص الاتهام

تعهدت رئيسة وزراء ​نيوزيلندا​ ​جاسيندا أرديرن​، في ​مقابلة​ مع وكالة "أسوشيتد برس"، ببذل ما في وسعها لمنع منفذ هجوم المسجدين الدموي في مدينة كرايستشيرش من استخدام محاكمته في الترويج لإيديولوجيته المتطرفة"، مشيدةً بـ"تعهد أكبر وسائل الإعلام في بلادها بتغطية المحاكمة بحذر وحيطة وعدم الترويج لإيديولوجية تفوق العرق الأبيض"، معربةً عن "أملها في أن يستخدم الذكاء الاصطناعي مستقبلا لمنع المتطرفين من بث هجماتهم عبر ​فيسبوك​ وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي".

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