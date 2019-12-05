لافروف: الناتو يسعى للهيمنة في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، أن "​الناتو​ يسعى إلى الهيمنة في ​العالم​ بأسره، بما في ذلك منطقة ​الشرق الأوسط​"، مؤكدا أن "لدى ​روسيا​ خيارات للرد على كل التهديدات من الحلف".

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