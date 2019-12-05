أردوغان: بعض الاصدقاء يعملون إلى جانب الجماعات الإرهابية

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "بلاده دعمت خطة ​الناتو​ لحماية دول البلطيق و​بولندا​، التي تم بحثها في القمة الأخيرة للحلف بطلب من بولندا و​فرنسا​ و​ألمانيا​ وسكرتير الناتو"، معربا عن أمله بـ"تلقي دعم مماثل في حرب تركيا ضد الإرهاب".

وفي حديث صحفي، انتقد ​اردوغان​ "حلفاء بلاده في الناتو على التنصل من إلتزامهم ب​مكافحة الإرهاب​"، معتبراً ان "بعض الأصدقاء يعملون إلى جانب ​الجماعات الإرهابية​ وذلك مع تأكيدهم على ضرورة مكافحة الإرهاب".