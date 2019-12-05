أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "بلاده دعمت خطة الناتو لحماية دول البلطيق وبولندا، التي تم بحثها في القمة الأخيرة للحلف بطلب من بولندا وفرنسا وألمانيا وسكرتير الناتو"، معربا عن أمله بـ"تلقي دعم مماثل في حرب تركيا ضد الإرهاب".
وفي حديث صحفي، انتقد اردوغان "حلفاء بلاده في الناتو على التنصل من إلتزامهم بمكافحة الإرهاب"، معتبراً ان "بعض الأصدقاء يعملون إلى جانب الجماعات الإرهابية وذلك مع تأكيدهم على ضرورة مكافحة الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: بعض الاصدقاء يعملون إلى جانب الجماعات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.