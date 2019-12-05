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أردوغان: بعض الاصدقاء يعملون إلى جانب الجماعات الإرهابية

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أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "بلاده دعمت خطة ​الناتو​ لحماية دول البلطيق و​بولندا​، التي تم بحثها في القمة الأخيرة للحلف بطلب من بولندا و​فرنسا​ و​ألمانيا​ وسكرتير الناتو"، معربا عن أمله بـ"تلقي دعم مماثل في حرب تركيا ضد الإرهاب".

وفي حديث صحفي، انتقد ​اردوغان​ "حلفاء بلاده في الناتو على التنصل من إلتزامهم ب​مكافحة الإرهاب​"، معتبراً ان "بعض الأصدقاء يعملون إلى جانب ​الجماعات الإرهابية​ وذلك مع تأكيدهم على ضرورة مكافحة الإرهاب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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