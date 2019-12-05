أكد السفير ال​إيران​ي في ​موسكو​ ​مهدي سنائي​، معلقاً على اقتراح ​فرنسا​ إبقاء إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج ​النووي الإيراني​ ، خلال ​مؤتمر​ صحفي، أن "إيران مستعدة للحوار، كما أنها لا تتجاهل أي مقترحات يتم تقديمها إليها، وتقوم بدراستها"، مشيراً الى انه ب"النسبة لإيران فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض الأطر – خطة العمل الشاملة المشتركة"، موضحاً بأن إيران مستعدة للحوار لكن في إطار الحفاظ على سيادتها واستقلالها وكذلك في إطار القانون الدولي."

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كانت هذه تفاصيل خبر سفير ايران في موسكو: جاهزون للحوار في إطار القانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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