أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة ولكنها سترد على خطوات واشنطن العدائية"، مشيراً إلى أن "خصوم موسكو في واشنطن سيحاولون استخدام "ورقة روسيا" مرة أخرى مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية".
ولفت إلى ان "روسيا لا تنحاز إلى أي طرف في ليبيا وتضع مصالح الليبيين في المقدمة"، مشيراً إلى أن "السياسة الأميركية تستخدم "رهاب الروس" لمصالح أنانية وهذا يؤثر على الأمن العالمي".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: مستعدون للحوار مع أميركا ولكنها سترد على خطوات واشنطن العدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.