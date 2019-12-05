لافروف: مستعدون للحوار مع أميركا ولكنها سترد على خطوات واشنطن العدائية

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "​روسيا​ مستعدة للحوار مع ​الولايات المتحدة​ ولكنها سترد على خطوات ​واشنطن​ العدائية"، مشيراً إلى أن "خصوم ​موسكو​ في واشنطن سيحاولون استخدام "ورقة روسيا" مرة أخرى مع اقتراب موعد ​الانتخابات الرئاسية​".

ولفت إلى ان "روسيا لا تنحاز إلى أي طرف في ​ليبيا​ وتضع مصالح الليبيين في المقدمة"، مشيراً إلى أن "​السياسة​ الأميركية تستخدم "رهاب الروس" لمصالح أنانية وهذا يؤثر على ​الأمن​ العالمي".