أكّد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أنّ "وزارة الدفاع لم تتطلّع على الإطلاق إلى خارج حدود إيران، في مجال توفير متطلّبات القوات المسلحة كافّة في ميادين الحرب".
ولفت أثناء زيارته معرض الإنجازات الدفاعية التابعة لمنظمة الصناعات الدفاعية، إلى أنّ "اليوم يتمّ توفير وإنتاج المنظومات والمعدّات كافّة الّتي تحتاجه البلاد على صعيد الدفاع البرّي والجوّي والبحري والإكتروني وما إلى ذلك"، موضحًأ أنّ "بمجرّد أن تعلن القوات المسلحة عن تلك الاحتياجات، تصبح في حوزتها في غضون فترة زمنيّة قصيرة ومعقولة وبجودة مقبولة ومطابقة للمعايير".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإيراني: لم نتطلع إلى خارج حدود البلاد لتلبية احتياجاتنا بميادين الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.