وزير الدفاع الإيراني: لم نتطلع إلى خارج حدود البلاد لتلبية احتياجاتنا بميادين الحرب

أكّد وزير الدفاع ال​إيران​ي ​أمير حاتمي​، أنّ "وزارة الدفاع لم تتطلّع على الإطلاق إلى خارج حدود إيران، في مجال توفير متطلّبات ​القوات المسلحة​ كافّة في ميادين الحرب".

ولفت أثناء زيارته معرض الإنجازات الدفاعية التابعة لمنظمة الصناعات الدفاعية، إلى أنّ "اليوم يتمّ توفير وإنتاج المنظومات والمعدّات كافّة الّتي تحتاجه البلاد على صعيد الدفاع البرّي والجوّي والبحري والإكتروني وما إلى ذلك"، موضحًأ أنّ "بمجرّد أن تعلن القوات المسلحة عن تلك الاحتياجات، تصبح في حوزتها في غضون فترة زمنيّة قصيرة ومعقولة وبجودة مقبولة ومطابقة للمعايير".