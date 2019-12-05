جاويش أوغلو حذر من مشاركة أتباع غولن باجتماعات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من "مشاركة أتباع منظمة "غولن" الإرهابية في بعض اجتماعات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي"، مشيراً إلى أن "أتباع منظمة "غولن" الذين يشاركون في بعض اجتماعات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، متورطون بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت النظام الديمقراطي في تركيا".
ودعا الدول الأعضاء في المنظمة، إلى "مساعدة ألبانيا التي تعرضت لزلزال مدمر قبل عدة أسابيع"، مشيراً إلى "أهمية وحدة الأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة القرم"، مؤكداً "احترام سيادة هذا البلد"، لافتاً إلى "أهمية الكفاح ضد كافة أشكال الإرهاب"، معربا عن أمله في "أن تتوصل الدول الأعضاء إلى بيان مشترك يدين تعاظم ظاهرتي العنصرية والاسلاموفوبيا".
وشدد "على ضرورة إيجاد حل لأزمة إقليم "قرة باغ" في أذربيجان بشكل يتوافق مع القوانين الدولية".
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