جاويش أوغلو حذر من مشاركة أتباع غولن باجتماعات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

حذر وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ من "مشاركة أتباع منظمة "غولن" ​الإرهاب​ية في بعض اجتماعات ​منظمة الأمن والتعاون الأوروبي​"، مشيراً إلى أن "أتباع منظمة "غولن" الذين يشاركون في بعض اجتماعات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، متورطون بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت النظام الديمقراطي في ​تركيا​".

ودعا الدول الأعضاء في المنظمة، إلى "مساعدة ​ألبانيا​ التي تعرضت ل​زلزال​ مدمر قبل عدة أسابيع"، مشيراً إلى "أهمية وحدة الأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة ​القرم​"، مؤكداً "احترام سيادة هذا البلد"، لافتاً إلى "أهمية الكفاح ضد كافة أشكال الإرهاب"، معربا عن أمله في "أن تتوصل الدول الأعضاء إلى بيان مشترك يدين تعاظم ظاهرتي ​العنصرية​ والاسلاموفوبيا".

وشدد "على ضرورة إيجاد حل لأزمة إقليم "قرة باغ" في ​أذربيجان​ بشكل يتوافق مع القوانين الدولية".