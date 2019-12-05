علق الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ على تحقيق العزل، قائلا "الجمهوريون متحدون أكثر من أي وقت مضى وسننتصر"، معتبراً أن "ما يفعله الديمقراطيون بشأن تحقيق العزل سيُستخدم بشكل روتيني لمهاجمة الرؤساء مستقبلا وهذا يخالف رؤى مؤسسي البلاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ردا على بيلوسي: إذا تمت مساءلتي سيواجه الرؤساء القادمين تهديدات روتينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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