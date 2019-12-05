افرام: من "لبنان الحياة" إلى "لبنان ينتحر" مأساة وطن تهز الضمائر

شدّد النائب ​نعمت افرام​، على أنّ "من "​لبنان​ الحياة" إلى "لبنان ينتحر"، مأساة وطن تهزّ الضمائر". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "غياب أبسط حقوق الإنسان بلقمة عيش كريمة وحماية اجتماعيّة لائقة، أمر مخزٍ وموجع جدًّا. إلى متى؟".

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