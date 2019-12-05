الدفاع المدني: العمل على إنقاذ مواطنين اقتحمت السيول منازلهم في البيرة- الشوف

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني أنّه "يتمّ العمل على إنقاذ مواطنين اقتحمت ​السيول​ منازلهم في ​بلدة البيرة​ الشوفية". وأفادت بـ"سحب سيارات على طريق عام الأوزاعي - ​طريق المطار​ وطريق عام خلدة - ​الشويفات​، جرّاء احتجازها وسط الطريق بسبب ​الأمطار​ الغزيرة".

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