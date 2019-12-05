أكَّد الصحافي والباحث السياسي ​ميشال أبو نجم​ أن َّرؤساء الحكومات السابقين اعتادوا على رؤساء جمهورية ضعفاء في تمثيلهم الشعبي ولا يمارسون صلاحياتهم. وسأل في مداخلة تلفزيونية هل المطلوب من ​رئيس الجمهورية​ أن يعود "باش كاتب" ويتخلى عن ممارسة واجباته الدستورية ويتخلى عما تبقى له من صلاحيات بموجب ​اتفاق الطائف​؟ ولفت إلى أن الرئيس العماد ​ميشال عون​ تنكّب المسؤولية عن الجميع ساعياً إلى تأمين أكبر مساحة مشتركة من التوافق في ظل الإنقسام بين القوى السياسية، لتأتي ​الحكومة​ المقبلة وتمارس عملها على أسسٍ صلبة.

ورأى أبو نجم أن هناك شيطنة غير مسبوقة للوزير ​جبران باسيل​ الذي تُعلق عليه كل خطايا الجمهورية وأخطاء القوى السياسية وهذا ظلمٌ بحقه، وأشار في جانب آخر إلى هواجس قوى كبرى في البلاد من النوايا الدولية والإقليمية خاصة فيما يختص ب​ترسيم الحدود​ مع ​فلسطين المحتلة​ و​الغاز​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو نجم: رؤساء الحكومات السابقون اعتادوا على رؤساء جمهورية ضعفاء لا يمارسون صلاحياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.