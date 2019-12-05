حمدان: المقاومة مسارها ومصيرها ومبتغاها فلسطين

أكد ​العميد مصطفى حمدان​ أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين-​المرابطون​ كلمة المرابطون" أنه "كما نرى اليوم تحت تغطية المطالب المحقة يريدون أن ينهونا عن جوعنا وحبنا وعشقنا وبدايتنا ونهايتنا ومسارنا الى رب العالمين ​القدس​ درة السماء والأرض التي من خلالها سنصعد الى جنة الله عز وجل وغير ذلك سيكون مسارنا جهنم وبئس المصير".

وفي كلمة له خلال إحياء اليوم العالمي للتضامن مع شعب ​فلسطين​، أوضح حمدان أنه "نقول أن ​المقاومة​ مسارها ومصيرها ومبتغاها فلسطين، وصلاتها فجراً وظهراً وعصراً ومغربها وعشاء فلسطين وقداديس الأحد أيضاً فلسطين".

ولفت الى أن "يوم التضامن مع فلسطين بالنسبة لنا نحن المرابطون هو كل يوم في ​السنة​ لأن هناك عشق أبدي بيننا وبينها منذ أن كان قائدنا وحبيب قلوبنا ومعلمنا جمال عبدالناصر في فالوجة فلسطين يناضل ويقاوم، وهذا العشق سيستمر حتى تحرير كل فلسطين وقدسها الشريف وسنبقى فلسطينيون حتى ما بعد تحرير الأراضي الفلسطينية وإزالة الكيان اليهودي التلمودي من الوجود".

وشدد على أن "فلسطين أكبر وأعظم وأهم من الفزلكات والفلسفات المتحورة حول ورقة تصالح فلسطيني فلسطيني، نحن نرفض تضييع إنجازات أهلنا ​الفلسطينيين​ الثوار التي حققوها بالحجر والرصاصة والصاروخ والدم والشهيد والعمليات الاستشهادية بهذه المتاهات، وكما ندعو أهلنا الفلسطينيين الى الالتحام في جبهة مقاومة واحدة من أجل التحرير الشامل لآرض فلسطين يا أساطير أيامنا أيها ​الفلسطينيون​".