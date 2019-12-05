البزري ما حدث على الطرقات هو أكبر دليل على إنهيار الدولة وفساد مؤسساتها

اعتبر رئيس بلدية صيدا الأسبق عبد الرحمن البزري، أن "ما حدث اليوم على طرقات لبنان هو أكبر دليل على إنهيار الدولة وفساد مؤسساتها وعدم رعايتها لمواطنيها، فرغم إنقطاع الطرق وازدحام السير الخانق، وتعطل أعمال المواطنين ومصالحهم، لم يكن للدولة أي مظهر من مظاهر التواجد سواء لناحية تأمين سلامة الطرقات وحسن السير فيها أو لناحية صيانتها".
ورأى في بيان أن "الأمطار فضحت المسؤولين، وفضحت هدرهم وفسادهم، وفضحت مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار، والعديد من الوزارات المسؤولة وأظهرت غيابها وإهمالها ولسنواتٍ طويلة إجراء أعمال الصيانة للبُنى التحتية رغم التكلفة الباهظة التي دفعتها البلاد والتي نتج عنها جزء كبير من الدين العام".
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