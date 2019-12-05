إخلاء تلاميذ مدرسة ثانوية في بروكلين بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلنت شرطة نيويورك أنه تم إخلاء تلاميذ مدرسة "Brooklyn Tech High" الثانوية في بروكلين، بعد أن تلقى مسؤولي المدرسة تهديدا بوجود قنبلة في رسالة عبر البريد الإلكتروني، مؤكدة أن التحقيق ما زال مستمرا.
وأوضحت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أنه تم نقل الطلاب الى جامعة لونغ آيلاند، التي تبعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.
*ترجمة "النشرة".
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