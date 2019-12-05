إخلاء تلاميذ مدرسة ثانوية في بروكلين بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلنت ​شرطة نيويورك​ أنه تم إخلاء تلاميذ مدرسة "Brooklyn Tech High" الثانوية في بروكلين، بعد أن تلقى مسؤولي المدرسة تهديدا بوجود ​قنبلة​ في رسالة عبر البريد الإلكتروني، مؤكدة أن التحقيق ما زال مستمرا.

وأوضحت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أنه تم نقل ​الطلاب​ الى جامعة لونغ آيلاند، التي تبعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.

*ترجمة "النشرة".