أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ عن "فرض عقوبات على عدد من الأفراد والشركات الروسية"، متهمة إياها بـ"نشاط سيبراني خبيث تسبب بأضرار مادية".

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كانت هذه تفاصيل خبر خزانة أميركا: فرض عقوبات على أفراد وشركات روسية بتهم تتعلق بالأمن السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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