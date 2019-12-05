خير: مشكلة المياه في الناعمة تم حلها ونطلب زيادة عناصر قوى الأمن لفك السير

أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ​اللواء محمد خير​، أن "مشكلة تجمع مياه الأمطار عند نقطة الناعمة تم حلها، إلا أن المشكبة الكبرى الآن هي في تجمع السير"، مناشدا المواطنين أن "يتعاونوا مع القوى الأمنية وأطلب من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان زيادة عدد العناصر لفك السير لأن الحالة يرثى لها".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح اللواء خير، أن "السير متداخل على خط واحد عند مفرق الناعمة وهناك سيارات تأتي بعكس السير"، مشددا على "أننا نتعاون مع كل رؤساء البلديات وأعطيناهم الصلاحية لطلب أي دعم ومساعدة".

ولفت الى أن "وزارة الأشغال تقوم بواجباتها، وأطلب من الدفاع المدني التوجه الى قبرشمون لمساعدة الأهالي التي غمرت المياه منازلهم"، مؤكدا أن "كل شيء سيحل بالتعاون مع البلديات والمواطنين"، وردا على سؤال حول دفع التعويضات للمواطنين المتضررين قال: "كل شيء بوقته".