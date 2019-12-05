انتحار مواطن من بلدة تبنين الجنوبية بسبب البطالة

أقدم المواطن نزيه عون البالغ من العمر 56 سنة على ​الانتحار​ في بلدة ​تبنين​ الجنوبية. وقد أشارت المعلومات الى أن عون يعمل في مهنة "التوريق" لكنه يعاني من ​البطالة​ وهو من دون عمل منذ مدة، لافتة الى انه "وجد الى جانب جثة عون عبوة زجاحية يعتقد ان فيها مواد سامة".



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