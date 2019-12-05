خليل: توقيع مرسوم إلحاق الحائزين على شهادة الكفاءة بكلية التربية بوظيفة استاذ ثانوي

أعلن وزير المال في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "توقيع مرسوم إلحاق الحائزين على شهادة الكفاءة في كلية التربية بوظيفة استاذ ثانوي وأرسلناه الى الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​". خليل:

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