شكرا لقرائتكم خبر عن نص التقرير البرلمانى عن قانون أيلولة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "اليوم السابغ" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. -

ومن المقرر أن يبدأ المجلس فى مناقشة التقرير خلال الجلسة العامة يوم الأحد القادم، ويهدف مشروع القانون إلى خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وأشار تقريراللجنة إلى أنه من المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره نحو 5 مليارات جنيه منها 4,2 مليار جنيه حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة، ونحو مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10 %) من فوائض الهيئات العامة.