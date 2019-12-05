تونس من بين الدول الأقل إنفاقا...كم ينفق العرب على جيوشهم في 2019 ؟

تشير إحصائيات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في 2019 تجاوز 1700 مليار دولار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى بإنفاق 716 مليار دولار، تمثل 42 في المئة من حجم الإنفاق العسكري العالمي.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية بـ 224 مليار دولار، ثم السعودية، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميا بإنفاق حوالي 70 مليار دولار على جيشها، بحسب الموقع الأمريكي.

تشمل إحصائيات الموقع 17 دولة عربية، يتجاوز إجمالي ما تنفقه على جيوشها 135.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق العسكري السعودي، تجاوز نسبة 51 في المئة، من الإنفاق العسكري العربي في 2019.

أورد الموقع ترتيب الدول العربية من حيث حجم الإنفاق العسكري، مشيرا إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عربيا، تليها الإمارات، التي تأتي في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة رقم 16 عالميا بـ14.3 مليار دولار، ثم الجزائر، التي تحتل المرتبة الثالثة عربيا والمرتبة رقم 21 عالميا بـ10.5 مليار دولار.

تأتي سلطنة عمان في المرتبة رقم 4 عربيا، والمرتبة 31 عالميا بـ6.7 مليار دولار، تليها العراق، التي تأتي في المرتبة رقم 5 عربيا ورقم 34 عالميا بـ6.05 مليار دولار.

تأتي الكويت في المرتبة رقم 6 عربيا، والمرتبة رقم 38 عالميا بـ 5.2 مليار دولار، تليها مصر التي تحتل المرتبة رقم 7 عربيا، والمرتبة 45 عالميا، من حيث حجم الإنفاق الدفاعي بـ4.4 مليار دولار.

بحسب الموقع، فإن حجم الإنفاق الدفاعي للدول ليس المؤشر الوحيد لقياس قوتها، مشيرا إلى أن بعض الدول مثل روسيا الاتحادية يحتل جيشها المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم رغم أنها تحتل المرتبة رقم 8 عالميا من حيث حجم الإنفاق الدفاعي، وكذلك الحال بالنسبة لمصر، التي يصنف جيشها ضمن أقوى 12 جيشا في العالم، رغم أن ترتيبها على قائمة الإنفاق العسكري في المرتبة رقم 45 عالميا.

Advertisements

تأتي المغرب في المرتبة رقم 8 عربيا والمرتبة رقم 51 عالميا بـ3.4 مليار دولار، تليها ليبيا، التي تحتل المرتبة رقم 54 عالميا بـ3 مليارات دولار، ثم السودان، التي تحتل المرتبة الـ10 عربيا والـ58 عالميا بـ2.4 مليار دولار، ثم قطر، التي تأتي في المرتبة رقم 11 عربيا ورقم 64 عالميا بـ1.9 مليار دولار.

تنفق سوريا، بحسب الموقع، 1.8 مليار دولار، تجعلها في المرتبة رقم 12 عربيا، والـ 65 عالميا، تليها لبنان، التي تحتل المرتبة رقم 67 عالميا بـ1.7 مليار دولار.

تأتي الأردن في المرتبة رقم 14 عربيا، والمرتبة الـ70 عالميا بـ1.5 مليار دولار، ثم اليمن التي تأتي في المرتبة رقم 15 عربيا والمرتبة رقم 72 عالميا بـ1.4 مليار دولار.

تحتل البحرين المرتبة رقم 16 عربيا ورقم 79 عالميا بـ730 مليون دولار، تليها تونس، التي تحتل المرتبة رقم 17 عربيا والمرتبة رقم 84 عالميا بإجمالي إنفاق عسكري لا يتجاوز 550 مليون دولار.

لم تتناول إحصائيات الموقع، حجم الإنفاق العسكري، لبقية الدول العربية التي تأتي في ذيل القائمة وتشمل الصومال وجيبوتي، وجزر القمر، وموريتانيا.

تعد مصر أقوى جيش عربي وتحتل المرتبة الـ12 بين أقوى جيوش العالم، تليها السعودية، التي تحتل المرتبة رقم 25 عالميا، ويأتي الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة عربيا والمرتبة رقم 27 عالميا.