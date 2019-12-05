مدفيديف: فصل روسيا عن النظام الدولي للتعاملات المالية "إعلان حرب"

أكد رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، أن قطع نظام SWIFT الدولي للتعاملات المالية عن روسيا، تعتبره موسكو "إعلانا للحرب".

وقال مدفيديف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) تعليقا على "قانون الإنترنت السيادي" الذي تبنته روسيا مؤخرا- "إن

تهديد حجب روسيا عن الإنترنت العالمي احتمال وارد"، لافتا إلى أن التشريع المذكور يهدف إلى حماية روسيا من التداعيات المحتملة لإجراء كهذا، وأن الدول الغربية قد تتخذ قرارا لقطع روسيا عن أي شيء.



وأضاف "عندما بدأت، على سبيل المثال الصدامات مع الأمريكيين، بحثوا بشكل جدي تماما، ونحن نعرف ذلك بالتأكيد، وتم نشر تقارير حول ذلك، مسألة فصل روسيا عن النظام الدولي للتعاملات المالية"، لافتا إلى أن هذا يمثل إعلانا للحرب علينا... هذه المسألة تم بحثها حقا. وما الذي يمنعهم عن ذلك؟".