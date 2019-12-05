طالب المرشح الرئاسي الجزائري عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، بتوفير كل الظروف لعودة العقول الجزائرية المهاجرة للمساهمة في بناء بلادهم.
وقال بلعيد - في تجمع انتخابي له بولاية قسنطينة.. شمال شرق - إن "بناء الدولة العصرية مرهون بتطوير البحث العلمي والاهتمام بإعداد الكوادر، مما يستوجب مساهمة الجميع من أجل
أفضل.
وأضاف أن المورد البشري هو حجر الزاوية في برنامجه لأنه أداة لبناء وتقدم أي دولة، وتعهد بوقف الممارسات التي دفعت بالكفاءات للهروب من البلاد بحثا عن حياة
ودعا الجزائريين إلى إدراك أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة التي قال إنها "ستكون نهاية للكابوس الذي فرضته العصابة عليهم"، مطالبا بالتحلي باليقظة أمام المناورات وحملة التكالب على الجزائر.
وأكد بلعيد أن الحل الوحيد للخروج من الوضع الحالي هو الانتخابات المقررة يوم الخميس المقبل، وجدد التزامه بفتح حوار حقيقي مع كل الفئات لإيجاد الحلول للمشاكل المتراكمة متعهدا بمنح كل الظروف والإمكانيات لكي يعيش كل جزائري بكرامة في بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد العزيز بلعيد: سأعمل على عودة العقول المهاجرة للمساهمة في التنمية بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.