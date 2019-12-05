شرطة كربلاء العراقية تنفي وقوع اشتباكات في المحافظة

نفت قيادة شرطة كربلاء بالعراق، اليوم الخميس، وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في المحافظة.

وقال مدير إعلام شرطة كربلاء

العقيد علاء الغانمي -في تصريح لقناة "السومرية نيوز"- "إنه لا توجد أي أحداث اشتباكات أو تصادمات في المحافظة".



كانت مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت انباءً، في وقت سابق اليوم، تفيد بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى محافظة كربلاء.