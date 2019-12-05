المفوضية الأوروبية تسعى لإقناع الدول الأعضاء بإبرام ميثاق جديد حول الهجرة

قام المفوض الأوروبي المكلف بشئون الهجرة، ماجاريتس شيناس، بجولة على العواصم الأوروبية بدأها من اليونان لعرض أفكار الجهاز التنفيذي الأوروبي على مختلف الفرقاء، بشأن قبول ميثاق جديد حول الهجرة واللجوء يؤمن إدارة جماعية، طويلة الأمد ومتماسكة لهذا الملف الشائك والدقيق.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت -

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في تصريحات حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الخميس - أن الجهاز التنفيذي يرغب في الاستماع لوجهات نظر الجميع، من أجل التوصل إلى تفاهمات وإنجاز اتفاق تدعمه كل الدول.



وأكدت سبينانت أن الوقت لا زال مبكراً لإعلان

التفاصيل، مشيرة إلى دقة الملف وتشعب وجوهه، حيث أن مشروع الميثاق لا زال قيد الإعداد على كافة المستويات.



وكانت المفوضية السابقة قد فشلت في الحصول على إجماع الدول الـ28 بشأن استراتيجيتها حول الهجرة لعام 2015، كما أنها لم تحقق نجاحاً في مجال إصلاح نظام دبلن للهجرة واللجوء الأوروبي النافذ حالياً.



ويريد الأوروبيون التسلح بنظام هجرة يساعدهم على التصدي لأي أزمة تدفقات مهاجرين قادمة.